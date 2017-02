In de Hot Koffie Show van deze week schuiven Peter en Marcel aan met een kersverse stelling: Minder controverse games. Het gesprek brandt los en doe er vooral ook jouw zegje over! Wat vind jij ervan en vergeet vooral niet een nieuwe stelling te droppen. Want zonder jullie input geen HKS!

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET