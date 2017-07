Hot Koffie Show - Zijn consoles te goedkoop ingestoken?

pc te duur en beter... Ja het zou gek zijn als ze goedkoper en beter zouden zijn heBuiten dat pc gamers roepen wel altijd beter te zijn. Maar ze rekenen niet mee dat ze ... x update/upgrades hebben gedaan. Want hey het gaat om prestaties. kosten praten ze liever niet over want dan schamen ze zich vaak...

ik vind 400/500 mooie prijs voor console. En NEE ik hoef geen 4K. Ik heb liever dat ze eens wat aan de laadtijden doen. [Hallo pleur dr eens STANDAARD een SSD in]

Dat was bij voor mij bij ps4 toch wel een enorme tegenvaller. ik dacht: he he eindelijk eens snellere laadtijden. Nou dan kom je toch van een koude kermis thuis. 4K IMO nu nog beetje gimic. hoeveel mensen hebben er al een 4K tv/monitor... Ik niet dus dan boeit t me niet.

Snellere/kortere laadtijden dus en stabiele servers/service das meer waard dan 4K.

tom. wacht eerst even xbox one X af voordat je meteen ps4pro gaat bashen. [ja natuurlijk is de X beter dan de pro hij komt ook later uit. Zou slechte zaak zijn als ze dan alsnog slechter presteerde]

nieuwe stelling: micro transacties stijgen de pan uit!