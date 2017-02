HP - Omen X by HP | Unboxing

We zagen de doos al vluchtig langskomen op onze Instagram , maar hier is nu ook de uitgebreide unboxing van de Omen X: het op games gerichte bakbeest van Hewlett-Packard.De prijs van circa 2.699 euro voor dit gigantische game-vehikel mag er wezen, maar gelukkig maakt deze pc het (naar het schijnt) goed in prestaties. En gewicht, als we onze kreunende Tom mogen geloven...Binnenkort verschijnt de Omen X ook in GamersNET Gear , dus...

Game info:

Uitgever: Hewlett-Packard

Ontwikkelaar: Hewlett-Packard