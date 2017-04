Het roster van Injustice 2 bevat naast enkele nieuwe namen, zoals Black Canary, Firestorm en Cheetah, natuurlijk ook behoorlijk wat karakters die we al in Injustice: Gods Among Us voorbij zagen komen. Daartoe behoort ook Catwoman en dit personage wordt middels deze trailer ge´ntroduceerd.

Game info:

Uitgever: Warner Bros. Interactive

Ontwikkelaar: NetherRealm Studios