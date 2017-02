In Injustice 2 kan je weer aan de slag met talloze superhelden en schurken uit het DC-universum. In de verhaallijn behoren Superman en Batman echter niet tot dezelfde zijde, zoals wel duidelijk wordt in dit eerste deel van de 'Shattered Alliances'-video's.

Game info:

Uitgever: Warner Bros. Interactive

Ontwikkelaar: NetherRealm Studios