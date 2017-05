Injustice 2 - Win Injustice 2 voor PS4 en Xbox!

Waarom wil ik dit winnen? nou ik wil al zo lang een nieuw Lekker spel waar mee je kan vechten zoals in mortal kombat maar nu in DC stijl! fking vet! ik wil mensen graag afmaken met superspeed als The Flash! super snel en sterk wie wil nou niet iemand in maken binnen een paar seconden Kappa ik wou deze game al gaan halen voor Xbox maar als ik hem gratis mag ontvangen van jullie zou dat super vet zijn ! stiekem ben ik ook hyped voor de DLC's die er voor uit komenniet alleen in super speed met The flash mensen af maken is leuk maar ook met die geweldige classic Batman mensen een stoot geven lijkt me geweldig! Hopen dat ik een mooie kans maak voor de Xbox GameSuc6 allemaal! see you in a Flash