Volgende week vindt Gamescom weer plaats in Keulen, maar Warhorse Studios kon niet wachten om deze trailer voor Kingdom Come: Deliverance alvast te publiceren. In de video zien we wat er gebeurt nadat Henry's vader sterft en de protagonist in dienst gaat bij heer Radzig.

Game info:

Uitgever: Deep Silver

Ontwikkelaar: Warhorse Studios