Loot Crate - Maart: Primal | Unboxing

Na vorige week al de Loot Gaming van februari unboxt te hebben, is het nu alweer tijd voor de. Met deze maandals thema...Wat kunnen we, naast het haast verplichte Jurrassic Park natuurlijk, verwachten van dit unieke goodie-pakket? We willen niet te veel verklappen, maar wellicht zit er iets tussen van Overwatch over Loot Crate of zusterservice Loot Gaming? Reis af naar de officiële Loot Crate website! Bovendien kun je met de code '' nog eens drie dollar korting op je eerste bestelling krijgen, wat voor krat of abonnement dat ook is. Graag gedaan!

Game info:

Uitgever: Loot Crate

Ontwikkelaar: Loot Crate