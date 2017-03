Loot Gaming - Februari: Wild Crate | Unboxing

Daar zijn we weer met een verse unboxing van het nieuwe Loot Gaming kratje! Ditmaal over de februari-editie, in het thema 'Wild'. En ja, Tom haalt wederom de maanden door elkaar in deze vlotte video.Onder 'Wild' valt onder meer merchandise als die van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en zelfs een ongekend schattige goodie van Metal Gear Solid V: The Phantom Pain . Maar dat is niet alles...Ook zo'n game-krat voor jezelf scoren? Op zoek naar meer informatie? Reis af naar de officiŽle Loot Gaming website! Bovendien krijg je met de code '' nog eens drie dollar korting op je eerste bestelling!

