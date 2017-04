Mario Kart 8 Deluxe - De geschiedenis van Mario Kart!

mario kart op de N64 was echt gaaf

zou opzich best terug naar nintendo willen gaan. Maar ik vind dat er TE weinig echt leuks erop komt. Dus daarom laat ik m links liggen. Mario mario kart en zeer zeker ook een donkey kong zijn altijd leuk geweest. Ik heb alle delen destijds gehad. Totdat ik de overstap maakte naar de PS2 en sindsdien playstation man ben.

IMO is er na die tijd ook een enige vorm van achtergang/stilgang ontstaan bij nintendo.

p.s. op de N64 was 007 golden eye was het volgens mij. Ook een mega gave game. In die tijd speelde wij als middelbare scholiertjes elk weekend zowat bij iemand anders. Om samen te gamen. Splitscreen wel te verstaan. hahaha