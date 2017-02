Actrice Natalie Dormer ken je wellicht als Margaery Tyrell in Game of Thrones, Anne Boleyn in The Tudors of als Cressida in The Hunger Games: Mockingjay. Binnenkort kan je haar stem echter ook bewonderen in Mass Effect: Andromeda. Aan haar uiterlijk zal je Dormer vermoedelijk niet herkennen, ze verzorgt namelijk de stem van asari Dr Lexi T'Perro in de RPG van BioWare.

