Metroid: Samus Returns - Wapens

In Metroid: Samus Returns krijgt Samus zoals vanouds weer de mogelijkheid om diverse power-ups op te pakken om haar pak te verbeteren. In bovenstaande video toont Nintendo enkele van de wapens die we in de game kunnen verwachten.Verwacht overigens ook zeer binnenkort een review van de game hier op GamersNET.

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Mercury Steam