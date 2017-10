GamersNET HQ is overgenomen door vijandige Nemesis-redacteuren, maar tóch bestormt dappere Ranger Peter het overrompelde fort. Voor een handvol ervaringspunten én hun zwarte goud uit het koffiezetapparaat...Dat alles geheel in Middle-earth: Shadow of War -stijl, als ultiem banale finale van onze themaweek rondom de gloednieuwe Lord of the Rings-game. Geniet mee van onze bizarste opnamedag tot dusver.

Game info:

Uitgever: Warner Bros. Interactive

Ontwikkelaar: Monolith