Minecraft - Better Together Update

Minecraft is leuker met vrienden, en uitgever Microsoft weet dat. Sinds de E3 trailer van dit jaar werd al medegedeeld dat spelers op verschillende platformen eindelijk cross-platform met elkaar samen kunnen spelen, en die 'Together Update' is nu daadwerkelijk geactiveerd. Speel mobiel, vanaf pc of met je console gewoon kriskras door elkaar samen, want: waarom ook niet?

Uitgever: Mojang Specifications

Ontwikkelaar: Mojang Specifications