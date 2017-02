MSI - Vortex Unboxing

Nieuw binnen op het GamersNET hoofdkwartier: de Vortex van MSI. Deze minuscule en apart vormgegeven pc zal binnenkort langskomen in GamersNET Gear , maar wordt allereerst eens grondig unboxt door ons aller Peter.Wat zit er allemaal in de doos van een MSI Vortex? Onze eindbaas toont het in deze gloednieuwe unboxing...

Game info:

Uitgever: MSI Benelux

Ontwikkelaar: MSI Benelux