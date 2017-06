MXGP 3 - Launch Trailer MXGP 3 is uit en dat viert Milestone met deze Launch Trailer. Dit derde deel staat in het teken van REAL en dat wordt hier ook meteen uitgelegd. Cross je wild in de blubber, door het zand, smijt je crossmotor om en word vies van de modder! Game info:

Uitgever: Milestone

836 posts GN "Die Hard"836 posts En EINDELIJK hebben wij [crossers & noppen strijders] Weer een FATSOENLIJKE MX game.. Ik heb de game inmiddels al FLINK aan de tand gevoeld. Ik ben reuze enthausiast. De besturing is weer eens om van te smullen, Dit is helaas bij ALLE laatste motorcross titels niet het geval, Daar was de besturing altijd ruk. Bij MXGP3 is de besturing eindelijk weer eens fijn. EN dat maakt de game vele malen beter.... Grote vooruitgang wat mij betrefd. Ook kwa audio zijn er flinke verbeteringen gemaakt, Stukken beter dan eerst [Al moet het IMO of moet ik zeggen OREN het ook nog mooier kunnen. Het lijkt mij niet echt heel moeilijk om echte motor geluiden te gebruiken... Maar t schijnt dat dat dus wel lastig is anders hadden ze dat wel gedaan ga ik van uit.] minpunten. Er zitten nog wat bugs in Grafisch zeer zeker niet van het hoogste niveau. Hier zit nog een enorme vooruitgang in om te boeken. Controller lay-out. Er zijn 2 knoppen vergrendeld Waaronder de R1. Veel mensen willen daar de achter rem hebben. Dit is nu [Nog] niet mogelijk Ze hebben R1 vast gezet. Nu is L2 je voor rem en kruisje [PS4} je achrer rem. Plus punten: Eindelijk weer eens een goede MX game Goede besturing Vooruigang in motor geluid. Nieuwe fysics, Wat met zich mee brengt dat er weersveranderingen nu in zitten. wederom een enorm scala aan motor onderdelen. En outfit keuze. Je kunt werkelijk alles aanpassen naar je eigen smaak. Echte Real life merken Ingame Echte bestaande WK motorcrossbanen. Motorcross der naties banen. Scrubben is weer terug naar handmatig gebracht IPV een animatie.