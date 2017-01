Nacon - Revolution Pro Controller | Unboxing



In deze vlotte unboxing laat onze tech-head Tom al even zien wat er zo allemaal in de prestigieuze doos van Nacon te vinden is. Maar kom volgende week zeker terug voor de uitgebreide aflevering van GamersNET Gear, waarin onze PlayStation-man DaniŽl vertelt over zijn ervaringen met de professionele controller... Na een geslaagde crowdfund-campagne komt het Spaanse Nacon nu dan eindelijk op de proppen met hun op eSports gerichte controller voor de PlayStation 4. De Nacon Revolution Pro Controller moet PlayStation-gamers overtuigen met onder meer aanpasbaar gewicht, zelf te tweaken pookjes en een hoogwaardige kabel.

