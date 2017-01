Op 3 februari verschijnt de Road to Boruto DLC voor Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4! In deze extra content mag je in de huid kruipen van Boruto, de zoon van Naruto. Naast een nieuwe verhaallijn biedt de DLC ook allerlei nieuwe speelbare karakters, die je in de trailer hierboven kunt aanschouwen.

Game info:

Uitgever: Bandai Namco Games

Ontwikkelaar: CyberConnect2