Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy - Announcement Trailer Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy voegt de vier Ninja Storm-delen samen tot één game! Zo kun je voor het eerst ooit de hele Naruto-serie in één game meemaken en doorspelen. Bovenstaande announcement trailer laat zien wat je kunt verwachten. Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy staat nog gepland voor dit jaar op Xbox One, PlayStation 4 en PC. Game info:

Uitgever: Bandai Namco Games

Ontwikkelaar: Bandai Namco Games