Hoewel we in Europa nog een paar dagen moeten wachten, is NieR: Automata vandaag verschenen in Amerika. In deze launch trailer wordt de toon vast gezet. Onze Stijn was in zijn review heel erg te spreken over de game en gaf hem dan ook een zeer mooie 9.4.NieR: Automata verschijnt op 10 maart voor de PlayStation 4 en op 17 maart voor de pc.

Game info:

Uitgever: Square Enix

Ontwikkelaar: Platinum Games