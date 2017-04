We hebben weer een toffe vriendendag ingepland, namelijk op 30 april aanstaande op GNHQ! We gaan een man of tien uitnodigen die samen een Mario Kart 8 DX-toernooi gaat spelen! Dat alles natuurlijk voor de eeuwige roem! Geef je hieronder op en natuurlijk ga je niet met lege handen naar huis!Wij maken binnenkort een selectie van 10 gelukkigen!

