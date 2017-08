Onze Tom zit goed in zijn Microsoft mindset! Na op Gamescom veelvoudig aan de slag te zijn geweest met de Xbox One X , mag hij nu ook op het huiselijke GamersNET HQ met een gigantisch stukje 'hardware' van Xbox aan de slag...Het is wit, levensgroot én het drijft op water; wat kan dat nu toch zijn? Je ontdekt het, samen met Tom, in deze uiterst geďmproviseerde aflevering van 'Ondertussen op GNHQ'...

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET