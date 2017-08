Overwatch - Developer Update - Deathmatch

Overwatch gaat dan toch meer richting de 'klassieke schietspellen'. De game is voorzien van een heuse Team Deathmatch en een Free-for-all Deathmatch modus, waarbij het niet langer om doelstellingen draait, maar simpelweg je vijanden overhoop knallen.In deze Developer Update legt Overwatch-boegbeeld Jeff Kaplan uit wat je kunt verwachten en waar. Want ja, ook een unieke nieuwe locatie is onderweg naar de game, specifiek voor de Deathmatches...

Game info:

Uitgever: Blizzard

Ontwikkelaar: Blizzard