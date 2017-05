Overwatch heeft onlangs zijn eerste verjaardag gevierd en de shooter van Blizzard kent nog altijd vele fans. Dit komt niet in de laatste plaats door de voortdurende ondersteuning van de ontwikkelaar. Zo kunnen we binnenkort een nieuwe map verwachten in Overwatch: Horizon Lunar Colony. In de map preview krijg je deze map alvast te zien...

Game info:

Uitgever: Blizzard

Ontwikkelaar: Blizzard