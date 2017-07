Overwatch - Introducing Doomfist

Wie Overwatch nu opstart, zal merken dat de illustere Doomfist (eindelijk) zijn entree heeft gemaakt in Blizzards populaire schietspel. Ironisch natuurlijk, aangezien deze nieuwe slechterik voornamelijk gebruikmaakt van zijn sterke vuisten om tegenstanders in elkaar te timmeren. Hoe werkt Doomfist precies en hoe stoer ziet hij eruit in actie? Dat zie je in deze 'Introducing Doomfist' trailer...

