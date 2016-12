Is de Collector's Edition van Overwatch niet al lang uit vraag je je af? Jazeker! Maar hij is te winnen tijdens de GamersNET Game Awards en dus laten we hem even extra zien in deze video. Te winnen voor Xboe One, PlayStation 4 en pc, maar NIET door te reageren onder deze video, maar door mee te doen met de GN Game Awards!

Uitgever: Blizzard

Ontwikkelaar: Blizzard