Owlboy - Wat is Owlboy?

We zagen de indie-game al langskomen op Toms Owlboy livestream , maar rechtstreekse coverage op de site kon uiteraard niet ontbreken. Deze kleine game heeft al een flinkegekregen, en in deze video legt Tom uit waarom, bijgestaan door wat gameplay-beelden.Eerder deden we een soortgelijke 'gameplay commentary' al in de vorm van Wat is Dead Rising 4 , maar we horen evenals graag hoe dit format uitpakt op games als Owlboy. Schroom niet uw feedback (of vragen over de game) aan te dragen!

Game info:

Uitgever: Steam

Ontwikkelaar: D-Pad Studio