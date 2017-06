Pathfinder: Kingmaker is een cRPG gebaseerd op het populaire schrijfrollenspel Pathfinder. Ontwikkelaar Owlcat, bestaande uit veteranen uit de RPG-industrie, is nu een Kickstarter-campagne begonnen voor de financiering van de game. Naar verwachting komt Pathfinder: Kingmaker uit in augustus 2018.

Game info:

Uitgever: Owlcat Games

Ontwikkelaar: Owlcat Games