Pokémon GO - Legendary Trailer

Dit weekend komt de eerste Legendary Pokémon naar Pokémon GO en daar hoort natuurlijk een trailer bij. Legendarische Pokémon zullen de vorm aannemen van een Raid Boss. Als je die verslaat, krijg je de kans om hem te vangen. Vanaf zondag zullen we één nog onbekende Legendary Pokémon vangen. Een dag eerder kunnen mensen op Pokémon GO Fest in Chicago al aan de slag met de meest gewilde Pokémon.

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Niantic Labs