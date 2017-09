Pokkén Tournament DX - Pokémon Introduction: Machamp

Machamp staat in Pokkén Tournament DX zijn mannetje en veegt vooral de vloer aan met zijn tegenstanders op korte afstanden. In deze korte video toont hij aanvallen als Close Combat, Submission en Break Attack.Er zijn al een reeks Japanse introductievideo's van de verschillende speelbare Pokémon verschenen. Zo heeft Nintendo eerder Lucario, [url=https://www.gamersnet.nl/movies/pokken_tournament_dx/pokemon_introduction_gengar/]Gengar Empoleon en Croagunk al met dertig seconde durende filmpjes in de schijnwerpers gezet.

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo