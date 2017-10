Project CARS 2 - Critically Acclaimed

Het is inmiddels helemaal in: trailers maken met daarin reviewscores verwerkt om maar te laten zien hoe cool je game is. Hetzelfde geldt voor Project Cars 2, alleen zijn er beduidend minder prominente namen van critici te vinden in de trailer.Wij vonden de game wisselvallig: bij vlagen heerlijk, maar soms is tergend. Ons oordeel is uiteraard terug te lezen in de review

Game info:

Uitgever: Bandai Namco Games

Ontwikkelaar: Slightly Mad Studios