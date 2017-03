Razer - BlackWidow Chroma V2 | Unboxing

Daar zijn we weer met een unboxing van een gloednieuw stukje Razer-waar! Onze Tom toont en opent de verpakking van de recent aangekondigde Razer BlackWidow V2, een voortzetting van de al bejubelde BlackWidow-lijn van toetsenborden...Meer weten over onze ervaringen met polssteunen van dezelfde makelij? Check ook onze Ornata unboxing of de uitgebreide Razer Ornata Chroma review

Game info:

Uitgever: Razer Inc.

Ontwikkelaar: Razer Inc.