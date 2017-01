Zit je al weken te wachten totdat je meer nummers van Blink182 uit je virtuele gitaar kunt laten knallen? Vanaf deze week kan dat in Rocksmith 2014. De nummers "First Date", "Adam's Song", "Feeling This", The Rock Show" en "I Miss You" zijn vanaf nu te downloaden via Xbox Live, PlayStation Network en Steam naast de nummers die je al van de pop-punkband kon scoren.

Game info:

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft