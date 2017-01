Heb je je altijd al een lid van U2 willen wanen? Dat kan vanaf deze week met de nieuwste Rocksmith 2014 DLC! Vijf rock hits van de Ierse rockband zijn toegevoegd aan de game. Het gaat om “Vertigo,” “Sunday Bloody Sunday,” “Beautiful Day,” “Where The Streets Have No Name,” en “With Or Without You”. Bovenstaande trailer toont ze kort.

Game info:

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft