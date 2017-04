Scanner Sombre - Launch Trailer

We horen het je denken: Introversion brengt een nieuwe game uit, dus die zal wel weer een paar jaar in Early Access verkeren. Nou, deze keer niet. Scanner Sombre is de volgende game van de ontwikkelaar achter Prison Architect en verschijnt... vandaag! In de game gebruik je een LIDAR-scanner om de in eerste instantie volledig zwarte wereld te verlichten. Op die manier dien je de boel te verkennen.

Game info:

Uitgever: Introversion Software

Ontwikkelaar: Introversion Software