Na onze lovende Gamescom-aanvaring met Sea of Thieves is het inmiddels wel weer tijd voor een reguliere gang van zaken rondom Rare's piratenspelletje. Dat wil zeggen: lekker brassen in de Technical Alpha van de game, en andere spelers beroven van hun zuurverdiende schatkisten. Ditmaal met een reeks wel erg aparte piratenweddenschappen...

Game info:

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: Rare