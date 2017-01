De mediastilte rondom Sea of Thieves is verbroken! Rare zet weer voort met frequente video's over de stand van zaken voor hun nieuwste project, of de achterliggende gedachte van verschillende spelelementen. In deze tiende Inn-side Story vertellen twee knappe, Britse koppen je over de manier van aanpak voor co-op gameplay...

Game info:

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: Rare