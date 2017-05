Zoals ook te zien in de laatste Sea of Thieves gameplay -video was Xbox woordvoerder Phil Spencer op bezoek bij Rare. Naast een potje Sea of Thieves leidde dat ook tot een flink gesprek met Spencer in 'The Tavern' van Rare zelf.Hoe kijkt iemand als Phil Spencer tegen de potentie van Sea of Thieves? Zijn er vanuit Xbox nog plannen om Sea of Thieves op andere manieren aan te pakken in ondersteuning en marketing? Rare's eigen baas Craig Duncan bespreekt het allemaal met de Amerikaan, rechtstreeks vanuit de stijlvolle piratenkroeg.

Game info:

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: Rare