Shadow of the Colossus - E3 2017 PS4 Trailer

Dinsdag, 13 juni 2017 - trailer (01:38 minuten) - Gepost door: Leon Stougie

Goed nieuws voor Shadow of the Colossus-liefhebbers, want de game komt naar de PlayStation 4! De remaster wordt verzorgd door ontwikkelaar Bluepoint.

Game info:

Uitgever: Sony Interactive Entertainment Europe

Ontwikkelaar: Team ICO