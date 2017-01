Slime Rancher - Wat is Slime Rancher?

Na reeds verschenen indie-parels als Stardew Valley en het koddige Owlboy van een "Wat is..." te voorzien, komt Tom nu ook met een stuk gameplay commentary over Slime Rancher, een bejubelde Early Access-titel. Schattig als de pest, maar wel met een aantal kanttekeningen...Waarom is Slime Rancher zo betoverend en wat doet precies afbreuk aan die vibe? Onze Tom legt het uit in deze nieuwe editie van "Wat is..."

Game info:

Uitgever: Monomi Park

Ontwikkelaar: Monomi Park