SNES Mini - Features Trailer

Now you're playing with power! Hij is terug! De SNES! Nou ja, soort van. De SNES Mini, die met twee controllers wordt geleverd en waar meer dan twintig games op staan, heeft ook een aantal extra functies. Met een spectaculaire ode aan de jaren negentig, legt Nintendo in deze trailer ook uit wat voor extra functionaliteiten op het apparaat te vinden zijn.

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo