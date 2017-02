Sniper: Ghost Warrior 3 - Open Beta Trailer

bad guys

De open beta van Sniper: Ghost Warrior 3 is van start gegaan en dat verdient uiteraard een trailer. In de beta krijg je toegang tot twee heel verschillende missie: een infiltratiemissie (Cut Off) en een wat lompere overval (Blockout). In deze trailer zien we dan ook meer dan alleen sluitschuttersactie: ook het opblazen van helikopters en het aanrijden vanhoren (blijkbaar) bij het leven van een sluipschutter. De open beta loopt tot 5 februari. De uiteindelijke game komt uit op 4 april.

Game info:

Uitgever: Koch Media

Ontwikkelaar: City Interactive