Splatoon 2 is 21 juli verschenen op de Nintendo Switch, en Nintendo herinnert ons er maar al te graag aan dat dat betekent dat de game 'mobiel' is geworden. Check deze vlotte trailer en realiseer je dat je nu ook Splatoon 2 onderweg kan spelen, of onder een donkere stadsbrug met je hippe vrienden.

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo