Nintendo Switch-eigenaren kunnen weer flink tekeer met hun hybride console, want Splatoon 2 ligt in de (digitale) winkels! Om het lanceren van Nintendo's tweede verf-shooter te vieren, trekt GamersNET eropuit om een eigen studio met verf te sieren!Check hoe de redactieleden hun eSports-hoekje volledig in Splatoon 2-stijl pimpen, met alle gevolgen van dien...

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo