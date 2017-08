Natuurlijk had hij het liefst de singleplayer gezien, maar blij was Peter alsnog toen hij mocht rondvliegen in Y-wings, A-wings, TIE Fighters en TIE Bombers in Star Wars: Battlefront 2. De vliegmissies van het eerste deel voelde wat karig en wat heeft Criterion daar aan gedaan? Peter speelde een uur en mocht al zijn beelden vastleggen. Het resultaat zie je in deze videopreview.

Game info:

Uitgever: Electronic Arts

Ontwikkelaar: DICE