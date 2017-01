Na gameplay commentary over Dead Rising 4 en later ook Owlboy , komt Tom nu met een uitgebreide stukje uitleg over zijn recente verslaving: Stardew Valley.Wat schuilt er achter dit ogenschijnlijk kleine spelletje en wat kan het voor je betekenen? Maar bovenal, hoe verslavend is het simplistische Stardew Valley? Onze Tom vertelt het je met deze rustgevende gameplay commentary...Meer weten? Lees ook Toms uitgebreide Stardew Valley review

Game info:

Uitgever: Chucklefish

Ontwikkelaar: Chucklefish