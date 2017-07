De nieuwste downloadable content voor Tekken 7 gooit het over een compleet andere boeg dan simpelweg knokken. In tegendeel, de welbekende vechtersbazen nemen het een keer tegen elkaar op middels een stevig potje bowlen. Hoe dat idee tot stand kwam en wat we er precies van kunnen verwachten, dat zie je in deze Ultimate Tekken Bowling DLC trailer...

Game info:

Uitgever: Bandai Namco Games

Ontwikkelaar: Bandai Namco Games