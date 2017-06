The Inpatient - PlayStation VR Announce Trailer

Dinsdag, 13 juni 2017 - trailer (01:14 minuten) - Gepost door: Daniël de Zwart

The Inpatient is door Sony en Supermassive aangekondigd voor PlayStation VR. De game is een horrorgame.

Game info:

Uitgever: Sony Interactive Entertainment Europe

Ontwikkelaar: Supermassive Games