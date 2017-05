The Long Dark krijgt op 1 augustus eindelijk een verhaalmodus! In de campagne richten we ons op de junglepiloot Will Mackenzie en Dr. Astrid Greenwood, die van elkaar gescheiden raken in de wildernis van noordelijk Canada. In deze trailer wordt de Story Mode officieel onthuld.

Game info:

Uitgever: Nog Niet Bekend

Ontwikkelaar: Hinterland