Tomb Raider - NVIDIA SHIELD TV Gameplay

Het Tomb Raider uit 2013 heeft een native Android-versie gekregen, specifiek voor de NVIDIA SHIELD TV . Wij besloten een aantal segmenten gameplay uit te testen op de het voor gamers bedoelde stream-apparaat, en de beelden zo puur mogelijk met onze bezoekers te delen. Geniet van deze vijf minuten aan Tomb Raider gameplay vanaf de SHIELD TV.Gezien de Android-versie van Tomb Raider zelf gelocked is op de resolutie van 720p en 30 frames per seconden, hebben wij deze gameplay-beelden in datzelfde formaat opgenomen en doorgeplaatst.

Game info:

Uitgever: Square Enix

Ontwikkelaar: Crystal Dynamics